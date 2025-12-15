Gwiazda Bayernu wybiera nowy klub. Ogromne zainteresowanie

Bayern Monachium wciąż wierzy w nową umowę dla Dayota Upamecano. Z każdym tygodniem maleją na to szanse. O gwiazdora rywalizują PSG oraz Real Madryt - informuje "Bild".

fot. dpa picture alliance Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Real i PSG w grze o gwiazdę. Szanse Bayernu coraz mniejsze

Bayern Monachium od tygodni skupia się na rozmowach kontraktowych z Dayotem Upamecano. Zaraz po nowym roku gwiazdor będzie do wzięcia, gdyż wraz z końcem sezonu 2025/2026wygasa jego umowa. Negocjacje w tej sprawie nie przyniosły dotąd przełomy, choć w Bawarii dalej panuje przekonanie, że ostatecznie uda się porozumieć. Upamecano bardzo dobrze czuje się w Monachium, a współpraca z Vincentem Kompanym układa się idealnie. Mimo tego, oczekuje bardzo poważnej podwyżki, a to właśnie kwestie finansowe nie pozwalają stroną się w pełni dogadać.

Pod wodzą Kompany’ego Francuz mocno się rozwinął i stał się wręcz jednym z najlepszych środkowych obrońców świata. Dla europejskich gigantów to znakomita okazja, aby go przechwycić. O gwiazdora Bayernu rywalizują Real Madryt oraz Paris Saint-Germain – oba te kluby widzą swoją szansę i są w stanie sprostać oczekiwaniom finansowym zawodnika.

Wiele zależy od decyzji 27-latka. Jeśli jest szczęśliwy w Bayernie, koniec końców powinien się porozumieć. W innym wypadku postawi na transfer do ekipy, która złoży mu najlepszą ofertę. Real miał nawet zrezygnować z Ibrahimy Konate i w pełni skupić się na Upamecano. Sam zainteresowany nie zdradza szczegółów dotyczących swojej przyszłości. Nie wyklucza przedłużenia umowy z Bayernem, ale również nie składa konkretnych deklaracji.