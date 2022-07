Pressfocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Zgodnie z informacjami, które płyną do nas ze Szwecji, bliski pozyskania nowego zawodnika jest Raków Częstochowa. Aftonbladet przekazał, że wicemistrzowie Polski negocjują transfer Gustava Berggrena z BK Hacken.

Raków Częstochowa walczy o zakwalifikowanie się do europejskich pucharów

Żeby grać na wielu rontach drużyna potrzebuje solidnych wzmocnień

Według szwedzkich mediów bliski przenosin do ekipy wicemistrza Polski jest Gustava Berggren

Raków szuka wzmocnień w lidze szwedzkiej

Raków Częstochowa ma ambitne plany na nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. Choć sztab szkoleniowy i dyrekcja klubu głośno o tym nie mówią, wobec problemów z jakimi zmaga się Lech Poznań celem jest mistrzostwo Polski. Żeby udało się go zrealizować, klub potrzebuje wzmocnień. Do tej pory latem dołączyło trzech piłkarzy, a wkrótce grono to może się powiększyć.

Szwedzkie media, a konkretnie portal Aftonbladet poinformował w środę, że Raków finalizuje już transfer środkowego pomocnika BK Hacken – Gustava Berggrena. 24-latek miałby kosztować ekipę z Częstochowy między 800 tysięcy, a milion euro. Gdyby doniesienia te znalazły pokrycie w rzeczywistości, Szwed zostałby najdroższym nabytkiem w historii drużyny. Aktualnie to miano należy do Deiana Sorescu.

✍️BK Häckens Gustav Berggren säljs till Rakow Czestochowa. Klubbarna är nu överens och den polska toppklubben hoppas kunna presentera mittfältaren inom den närmsta tiden. https://t.co/1ZQsIjlAu4 — Daniel Kristoffersson (@DKristoffersson) July 20, 2022

Podopieczni Marka Papszuna poza Ekstraklasą rywalizują również w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy. W zeszłym roku awansu nie udało się wywalczyć, dlatego piłkarze chcą zrobić wszystko, żeby w tym sezonie zagrać w europejskich pucharach. Pierwszym rywalem na drodze do awansu będzie FC Astana.

Gustav Berggren w obecnym sezonie rozegrał w barwach BK Hacken 17 meczów. Jego dorobek to sześć bramek i pięć asyst.