Arda Guler

Tottenham powalczy o Gulera. Nie chce wypożyczenia

Arda Guler w 2023 roku wylądował w Realu Madryt, który zapłacił za niego 20 milionów euro. Utalentowany Turek długo czekał na prawdziwą szansę od Carlo Ancelottiego. Pod koniec sezonu grał regularnie i prezentował bardzo wysoki poziom, notując imponującą serię meczów ze zdobytym golem. Wydawało się, że po udanym Euro 2024 będzie istotnym elementem hiszpańskiej drużyny. Latem miał możliwość udania się na wypożyczenie, lecz ani on, ani Ancelotti nie byli tym zainteresowani. Guler wierzył, że wywalczy miejsce w składzie Królewskich.

Tak się jednak nie stało. Guler gra niewiele, choć jego wejścia z ławki rezerwowych często wprowadzają ożywienie. Otoczenie reprezentanta Turcji obawia się o jego prawidłowy rozwój, który może wyhamować, jeśli nie będzie grał wystarczająco dużo. Coraz częściej mówi się nawet o odejściu, choć w tym temacie mistrzowie Hiszpanii pozostają bardzo spokojni.

Guler jest łączony z przenosinami do Premier League. Zainteresowany sprowadzeniem go do siebie jest Tottenham, który umieścił go na liście życzeń obok Tijanniego Reijndersa z Milanu. Turek ma ogromny talent, a w ekipie Kogutów mógłby grać częściej.

Real byłby skłonny wypożyczyć ofensywnego pomocnika do przedstawiciela Premier League, lecz ten zabiega o transfer definitywny. Trener Ange Postecoglou tworzy w Londynie projekt długofalowy, więc zależy mu na zawodnikach, którzy pozostaną w Tottenhamie na dłużej.