Guardiola pogodzony ze stratą. Wielka gwiazda chce grać w Realu

Rodri nie planuje rozmawiać z Manchesterem City na temat nowej umowy. Pep Guardiola uważa, że gwiazdor będzie dążył do transferu do Realu Madryt - ujawnia "El Nacional".

Rodri opuści Manchester City. Guardiola już to wie

Rodri zaplanował swoją przyszłość poza Etihad Stadium. Manchester City oczywiście chciałby zatrzymać go na kolejne lata, ale ma na to niewielkie szanse. Umowa Hiszpana obowiązuje tylko do 2027 roku i w tym momencie nic nie wskazuje na to, aby miała zostać przedłużona. Rodri nie przystępuje do rozmów kontraktowych z angielskim gigantem, gdyż liczy na hitowy transfer z jego udziałem już tego lata.

Faworytem do pozyskania doświadczonego pomocnika jest Real Madryt, który właśnie szuka wzmocnień na tej pozycji. Pep Guardiola uważa, że Rodri zakotwiczy właśnie na Santiago Bernabeu, dlatego nie chce wiązać swojej przyszłości z Manchesterem City. „El Nacional” ujawnia, że menedżer był tego świadomy już jakiś czas temu. Rodri zwlekał z rozmowami w sprawie nowej umowy, gdyż był już wstępnie dogadany z hiszpańskim hegemonem.

Oczywiście do finalizacji takiego transferu jeszcze daleka droga. Nie można wykluczyć, że Real Madryt ostatecznie z niego zrezygnuje, a Rodri będzie wręcz skazany na Manchester City. Na ten jednak moment znacznie bliżej mu do opuszczenia Wysp Brytyjskich.

Dla Realu Rodri to jeden z kilku kandydatów. Oprócz niego media łączą giganta z takimi nazwiskami, jak Vitinha, Enzo Fernandez czy Sandro Tonali. Hiszpan zanotował w tym sezonie 29 występów i dwukrotnie trafiał do siatki.