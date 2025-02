Guardiola o nim marzy. On ma zastąpić De Bruyne w Man City

Mark Pain / Alamy, Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola / Kevin De Bruyne

Florian Wirtz marzeniem transferowym Guardioli

Manchester City w trakcie zimowego okna transferowego sprowadził do klubu kilku nowych zawodników. Obywatele na wzmocnienia wydali ponad 200 milionów euro, mając nadzieje, że pomoże im to w walce o powrót do czołówki Premier League. Na Etihad Stadium przyszli tacy gracze jak Abdukodir Khusanov, Nico Gonzalez, Omar Marmoush, Vitor Reis i Juma Bah.

Pep Guardiola zimą liczył na nieco innego piłkarza. Hiszpański szkoleniowiec chciał, aby do zespołu dołączył Florian Wirtz. Zainteresowanie ofensywnym pomocnikiem to żadna tajemnica. 21-latek regularnie przewija się w mediach w kontekście transferu do Man City lub Realu.

Brak finalizacji transferu Wirtza nie oznacza, że Guardiola przestał marzyć o współpracy z pomocnikiem. Wręcz przeciwnie, ponieważ jak twierdzi BILD, gracz Bayeru Leverkusen ma być celem Obywateli w nadchodzące lato. Reprezentant Niemiec został wskazany przez Guardiolę jako idealny następca Kevina De Bruyne. Co więcej, to właśnie wokół niego ma być budowany w przyszłości Manchester City.

Wirtz od kilku sezonów zachwyca swoją grą w Bundeslidze i europejskich pucharach. W bieżących rozgrywkach wystąpił w 34 meczach, w których zdobył 15 goli i zanotował 12 asyst. Umowę z Aptekarzami ma ważną do czerwca 2027 roku, a wartość rynkowa pomocnika wynosi 140 milionów euro.

Warto wspomnieć, że niebawem Wirtz może parafować nowy kontrakt z Bayerem Leverkusen. Wtedy jak sugeruje BILD, kwota ewentualnego transferu może wynieść 125 milionów euro, ponieważ tyle ma wynosić klauzula odstępnego.