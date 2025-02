Griezmann ma odejść z Atletico. Simeone wytypował następcę

QSP / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Diego Simeone wytypował możliwego następcę Griezmanna

Antoine Griezmann budzi coraz więcej wątpliwości, ponieważ według wielu przesłanek Francuz szykuje się do opuszczenia Atletico Madryt. Transferem napastnika zainteresowane są przede wszystkim kluby MLS, które corocznie starają się przekonać europejskie gwiazdy do przeprowadzki.

Przenosiny Griezmanna do Stanów Zjednoczonych to dość realny scenariusz, a świadczyć mogą o tym częste wizyty Francuza w tym kraju. Nie jest żadną tajemnicą, że gwiazdor Atletico jest zapalonym fanem rozgrywek NBA i właśnie ten argument najczęściej pojawia się w mediach. Oprócz tego należy zwrócić uwagę na wiek piłkarza, bo w tym roku skończy on 34 lata.

Atletico nie ma zamiaru bezczynnie czekać na oficjalną decyzję Griezmanna, choć rzekomo miał on już poinformować drużynę i trenera o chęci zmiany klubu. W związku z tym Diego Simeone miał wytypować potencjalnego następcę napastnika. Jak się okazuje, kandydatem do wzmocnienia ekipy Los Colchoneros stał się Takefusa Kubo z Realu Sociedad.

Japończyk to znana postać na boiskach La Liga. Na hiszpańskich boiskach piłkarz rozegrał już 181 meczów, zdobywając w nich 26 bramek oraz notując 18 asyst.