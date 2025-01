Media: Griezmann podjął sensacyjną decyzję ws. dalszej kariery

Antoine Griezmann podjął decyzję o odejściu z Atletico Madryt po zakończeniu sezonu 2024/2025 - przekonuje serwis El Nacional. Gwiazdor jest łączony z przenosinami do MLS.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

El Nacional: Antoine Griezmann po sezonie opuści Atletico

Antoine Griezmann rozgrywa znakomity sezon, stając się czołową postacią w ataku Atletico Madryt. W obecnych rozgrywkach zawodnik rozegrał łącznie 31 meczów, zdobył w nich 14 bramek i zanotował 6 asyst. Na ten moment trudno sobie wyobrazić drużynę Rojiblancos bez Francuza.

Mimo tego gwiazdor miał się zdecydować na niespodziewaną decyzję. Według serwisu El Nacional francuski napastnik po sezonie 2024/2025 opuści Los Colchoneros, o czym ponoć poinformował już kolegów z drużyny oraz trenera Diego Simeone. Zawodnik nie ma zamiaru wypełniać kontraktu, który obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

Francuz jest łączony od wielu miesięcy z przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych. Kluby MLS wyrażają szczególne zainteresowanie pozyskanie Griezmanna, a sam zawodnik wydaje się otwarty na taki krok w karierze. Świadczyć może o tym fakt, że 33-latek jest wielkim fanem NBA i wielokrotnie pojawiał się na meczach tejże ligi.

Wszystko wskazuje na to, że Griezmann pójdzie śladami byłych kolegów z drużyny, a więc Leo Messiego i Luisa Suareza. Jednak w Interze Miami może brakować dla niego miejsca, dlatego napastnik raczej zasili inny klub. Obecnie mówi się o takich drużynach jak: Los Angeles FC, Atalanta United, New York City lub New York Red Bulls.