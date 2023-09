Imago/Jose Breton Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann jest wielkim fanem Stanów Zjednoczonych i rozważa przenosiny do MLS przyszłego lata

Atletico Madryt jest świadome planów napastnika i przygotowuje się na jego ewentualne odejście

Francuza miałby zastąpić Federico Chiesa. Rojiblancos byliby gotowi zapłacić za niego 60 milionów euro

Griezmann myśli nad transferem do MLS

Wyniki, a także indywidualne statystyki pokazują, że przenosiny do MLS dobrze zrobiły Jordiemu Albie i Sergio Busquetsowi. Byli piłkarze FC Barcelony połączyli siły z Leo Messim i prowadzą Inter Miami do kolejnych zwycięstw i sukcesów. Ich przykład może posłużyć kolejnym gwiazdom La Liga za rekomendację do transferu do MLS.

Według dziennikarzy SPORT-u takowy rozważa Antoine Griezmann. Francuz jest zafascynowany Stanami Zjednoczonymi i chciałby grać w lidze, w której nie towarzyszyłaby mu tak wielka presja. Kontrakt 32-latka ważny jest do końca czerwca 2026 roku, jednak wcale nie musi zostać wypełniony.

Griezmann wielokrotnie widywany był na meczach NBA, której jest wielkim fanem. Atletico Madryt miało już nawet wytypować jego następcę. Miałby nim zostać Federico Chiesa. Juventus już w trakcie letniego okna transferowego rozważał rozstanie z Włochem. Los Colchoneros byliby gotowi zapłacić za niego 60 milionów euro.

