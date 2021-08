Według The Daily Star gwiazda Aston Villi, Jack Grealish, skrócił swoje wakacje, by samodzielnie zadbać o dopięcie swoich przenosin do Manchesteru City.

Grealish chce przyspieszyć transfer do Manchesteru City

W trakcie weekendu pojawiły się informacje, według których Manchester City zaoferował Aston Villi około 120 milionów euro za Jacka Grealisha. Wydaje się, że Obywatele postawili sobie na to okno transferowe dwa cele: Grealish oraz Harry Kane. Pierwszy z nich postanowił ponoć osobiście przyspieszyć finalizację swoich przenosin.

Według The Daily Star, 25-latek przyspieszył swój powrót z wakacji po Euro 2020. Ma zamiar jak najszybciej omówić z przedstawicielami mistrzów Premier League indywidualne warunki umowy. Gdy te zostaną ustalone, pozostanie jedynie dojście do porozumienia pomiędzy dwoma klubami. The Villans niechętnie pożegnają się ze swoim kapitanem, ale oferta opiewająca na 120 milionów znajduje się w kategorii “nie do odrzucenia”.

Angielski pomocnik ma za sobą udany sezon. Rozegrał 26 spotkań w Premier League. Zanotował w nich sześć bramek i dwanaście asyst. Co najważniejsze, był reżyserem gry zespołu z Birmingham. Następnie udał się z reprezentacją Anglii na Euro 2020. Tam był głównie rezerwowym, ale pozostawił po sobie dobre wrażenie, a Synowie Albionu polegli dopiero w finale przeciwko Squadra Azzurra.