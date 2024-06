fot. Newscom / Alamy Na zdjęciu: Jack Grealish

Grealish odejdzie. Zastąpi go gwiazdor Lipska?

Jack Grealish trafił do Manchesteru City z Aston Villi w 2021 roku. Początki miał bardzo ciężkie, bowiem ciążyła na nim presja olbrzymiej kwoty transferu, która wyniosła grubo ponad 100 milionów euro. Mimo problemy z regularnością, Pep Guardiola konsekwentnie na niego stawiał, nieustannie chwaląc go przy tym w mediach. Postawa menedżera opłaciła się, kiedy Obywatele sięgali po potrójną koronę. Anglik radził sobie wówczas znakomicie. Sezon 2023/2024 w jego wykonaniu był natomiast powrotem do koszmarów z początkowych miesięcy po zmianie barw klubowych.

Na postawę 28-latka negatywnie wpłynęły problemy zdrowotne, przez które nie mógł wrócić do regularnych treningów i gry. Niekorzystne okazało się dla niego również sprowadzenie bezpośredniego konkurenta w postaci Jeremy’ego Doku, który szybko rozkochał w sobie kibiców. Guardiola stopniowo odstawiał Grealisha od wyjściowej jedenastki. Łącznie uzbierał 36 występów, w trakcie których zaliczył trzy bramki i trzy asysty.

“Football Insider” donosi, że przygoda Grealisha z Manchesterem City może zakończyć się już tego lata. Guardiola nie ma przekonania, czy Anglik zdoła jeszcze wrócić do wysokiej dyspozycji, dlatego rozpoczął poszukiwania jego potencjalnego następcy. W przypadku odejścia Grealisha, mistrzowie Anglii ruszą po Daniego Olmo, którym hiszpański menedżer zachwyca się od dawna. Gwiazdor Lipska miałby kosztować około 50 milionów funtów.