Gosens wraca do Serie A. Kluby wreszcie się dogadały

Robin Gosens wróci do Serie A. Jak przekazał Fabrizio Romano, Fiorentina po długich negocjacjach dogadała się z Unionem Berlin w sprawie transferu lewego pomocnika.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Robin Gosens

Gosens zostanie zawodnikiem Fiorentiny

Robin Gosens powrócił do Niemiec, aby zwiększyć swoje szanse na regularne występy po niezadowalających doświadczeniach w Interze Mediolan. Mimo transferu do Unionu Berlin za 13 milionów euro, piłkarz był wielokrotnie łączony z powrotem do Serie A, szczególnie z drużynami takimi jak Bologna, Atalanta czy Torino. W ostatnich dniach o jego podpis włączyła się Fiorentina, która, jak się okazuje, była najbardziej skuteczna w negocjacjach.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Fiorentina osiągnęła pełne porozumienie z Unionem Berlin w sprawie transferu Robina Gosensa. Niemiec zostanie wypożyczony na Artemio Franchi z obowiązkiem wykupu za 7,5 miliona euro. O tym ruchu włoskie media informowały już od kilku dni. Kluby ostatecznie dogadały się tuż przed zamknięciem okienka transferowego.

Gosens, który skończył 30 lat w zeszłym miesiącu, strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty w zeszłym sezonie dla Unionu Berlin. Viola miała pewną przewagę w negocjacjach, ponieważ trener Raffaele Palladino jest “uczniem” Gian Piero Gasperiniego, szkoleniowca Atalanty, który potrafił w pełni wykorzystać talent Gosensa, co zdaniem włoskich mediów miało przekonać Niemca do transferu.

Gosens dał się poznać ze znakomitej strony na boiskach Serie A występując dla Atalanty. W zespole z Bergamo rozegrał 157 meczów zdobywając 29 i notując 21 asyst.

