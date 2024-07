Lawrence Ennali po sezonie gry dla Górnika Zabrze udał się na testy medyczne przed transferem do Houston Dynamo. Według Piotra Koźmińskiego z "WP Sportowe Fakty", klub z Ekstraklasy dostanie za ten transfer ponad 10 milionów złotych.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Lawrence Ennali

Spory zarobek Górnika Zabrze na transferze

Lawrence Ennali po sezonie gry dla Górnika Zabrze odjedzie tego lata z klubu. 22-latek rodem z Niemiec dołączył do ekipy Jana Urbana z Hannoveru 96 i praktycznie z miejsca stał się bardzo ważną postacią nie tylko samej drużyny, ale i całej ligi. W 26 ligowych występach dla zabrzan zdobył on pięć goli i zanotował dwie asysty. Poza tym jednak stwarzał wiele groźnych sytuacji i był motorem napędowym drużyny.

Teraz jednak udał się na testy medyczne do Houston Dynamo w MLS i podpisze z nim kontrakt. Będzie to jednak transakcja gotówkowa pomiędzy Amerykanami a Górnikiem, bowiem umowa Ennali’ego wygasa dopiero za rok i wydaje się, że zarobek będzie spory. Bowiem według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z “WP Sportowe Fakty”, Trójkolorowi za ten transfer zgarną 2,75 miliona dolarów, czyli ponad 10 milionów złotych. To wielokrotnie więcej, niż zapłacili oni Hannoverowi.

Duża zasługa w tym transferze jest Lukasa Podolskiego, który namówił 22-latka na transfer do Zabrza. Sprzedaż Niemca to kolejny duży transfer gotówkowy “Górników”. Wcześniej z zespołem za równie spore kwoty żegnali się Szymon Włodarczyk oraz Daisuke Yokota.

