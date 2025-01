Górnik sfinalizował transfer skrzydłowego. Gracz z potencjałem

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jan Urban

Abbati Abdullahi został nowym zawodnikiem Górnika Zabrze

Górnik Zabrze ma motywacje, aby zakończyć rozgrywki ligowe w sezonie 2024/2025 na wyższej pozycji, niż to miało miejsce w poprzedniej kampanii. Pozycja wyjściowa 14-krotnego mistrza Polski przed drugą częścią sezonu w PKO BP Ekstraklasie jest niezła. Górnik aktualnie plasuje się na szóstej pozycji, tracąc tylko pięć oczek do ligowego podium. Władze klubu pracują natomiast nad wzmocnieniem drużyny. Biuro prasowe zabrzańskiej ekipy przekazało wieści na temat drugiego transferu tej zimy.

Górnik Zabrze – podsumowanie rundy jesiennej

“Nowym piłkarzem Górnika Zabrze został dziewiętnastoletni skrzydłowy z Nigerii, Abbati Abdullahi. Niespełna trzy tygodnie temu świętował dziewiętnaste urodziny, a teraz został piłkarzem 14-krotnych mistrzów Polski. Utalentowany zawodnik trafił do Zabrza na mocy transferu definitywnego z drużyny Sporting Supreme FC. Z Trójkolorowymi podpisał umowę, która będzie obowiązywała do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Górnika.

Abbati Abdullahi dołącza do obsady Górnika Zabrze! ⚒️ — Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) January 22, 2025

Abullahi jest drugim po Sondre Lisethu graczem, który w trakcie trwającego okna transferowego trafił do zabrzańskiej ekipy. Niewykluczone natomiast, że Górnik wkrótce straci też konkretnych piłkarzy. Damian Rasak według mediów może trafić do Ujpest FC. Z kolei Nirbert Wojtuszek łączony jest z przeprowadzką do Jagiellonii Białystok. Wkrótce pewnie może spodziewać się wieści w tych sprawach.

Zabrzański zespół pierwszy mecz o punkty w 2025 roku zagra 2 lutego. Zmierzy się wówczas o godzinie 12:15 z Puszczą Niepołomice w roli gospodarza.

