Ruch Chorzów przedłużył kontrakt z pupilem Szulczka

Mo Mezghrani z nowym kontraktem w Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów w trakcie trwającego sezonu ma ambitne cele. 14-krotny mistrz Polski przede wszystkim ma zamiar wywalczyć awans do PKO BP Ekstraklasy. Niebiescy ponadto marzą o awansie do finału Pucharu Polski, co nie jest nie do osiągnięcia, mając na uwadze, że chorzowska ekipa już jest w 1/4 finału. Tymczasem biuro prasowe ekipy z Chorzowa przekazało informację o przedłużeniu kontraktu z jednym z ważniejszych graczy.

Ruch Chorzów – sezon 2024/2025

“Mo Mezghrani, boczny obrońca lub boczny pomocnik Ruchu Chorzów, przedłużył kontrakt z naszym Klubem do 30 czerwca 2026 roku, zawierający opcję prolongaty o kolejnych 12 miesięcy” – brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Ruchu.

30-letni trafił do śląskiej ekipy w sierpniu minionego roku. Mezghrani jednocześnie zaliczył kolejny polski klub, bo wcześniej bronił barw Warty Poznań. Ogólnie w piłkarskim CV zawodnika są też takie ekipy jak: Puskas AFC czy Honved oraz USM Algier.

Ruch to ekipa, która aktualnie jest na zgrupowaniu w tureckim Belek. W jego trakcie rozegra kilka meczów kontrolnych. Tymczasem do ligowego grania chorzowska drużyna wróci 17 lutego. Zmierzy się wówczas w roli gościa z Pogonią Siedlce. Tymczasem tydzień później Ruch zagra w hicie z Wisłą Kraków na Stadionie Śląskim.

