Nowy nabytek Górnika może szybko odejść. Zaskakujące doniesienia

Górnik Zabrze tego lata był jednym z najaktywniejszych klubów na rynku transferowym. Tymczasem serwis Roosevelta81.pl podał, że jeden z zawodników może pożegnać się z drużyną.

Gabriel Barbosa może być na wylocie z Górnika

Górnik Zabrze w trakcie letniego okna transferowego był prawdziwym królem polowania. 14-krotny mistrz Polski pozyskał ponad dziesięciu nowych piłkarzy. Do śląskiej ekipy dołączyli m.in. Jarosław Kubicki, Marcel Łubik, Michal Sacek czy Roberto Massimo. Nie wszyscy jednak zdołali przebić się do składu. Jednym z takich graczy jest Gabriel Barbosa, o którym ciekawe informacje przekazał portal Roosevelta81.pl.

Według źródła Brazylijczyk, choć nie miał jeszcze okazji zadebiutować w pierwszej drużynie Górnika, może wkrótce się z nią rozstać. Jak dotąd wystąpił jedynie w rezerwach Trójkolorowych przeciwko MKS Kluczbork, ale – jak podaje serwis – nie zaprezentował się najlepiej.

Sam trener Michal Gasparik przyznał otwarcie, że zawodnika czeka jeszcze sporo pracy. Gabriel Barbosa wciąż trenuje z pierwszym zespołem, jednak pojawiają się sygnały, że Górnik chciałby wypożyczyć napastnika, aby w innym klubie odzyskał pewność siebie i skuteczność.

Brazylijski piłkarz ma kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku, a w umowie zawarto opcję przedłużenia umowy o kolejny sezon. Obecnie numerem jeden w ataku zabrzan wydaje się być Sondre Liseth, który w trzech meczach PKO BP Ekstraklasy zdobył już dwie bramki.

