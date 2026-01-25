Goncalo Ramos wzbudza zainteresowanie. PSG podjęło decyzję

Goncalo Ramos znajduje się na celowniku Atletico Madryt, Crystal Palace oraz Aston Villi. PSG nie planuje jednak sprzedaży swojego napastnika - ujawnił Ekrem Konur.

Latin Sport Images / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Ramos

Paris Saint-Germain chce zatrzymać Goncalo Ramosa

Goncalo Ramos, który nie zawsze wybiega w podstawowym składzie Paris Saint-Germain, w ostatnich tygodniach był łączony z możliwym opuszczeniem Paryża. 24-letni napastnik nie może narzekać na brak zainteresowania, ponieważ jego sytuację monitoruje kilka klubów z czołowych europejskich lig.

W mediach pojawiały się informacje o zainteresowaniu ze strony Atletico Madryt, Crystal Palace oraz Aston Villi, które poszukują wzmocnień do formacji ofensywnej. Portugalczyk, mimo rotacyjnej roli w PSG, wciąż pozostaje atrakcyjną opcją na rynku transferowym.

Wszystko wskazuje jednak na to, że przeprowadzka Ramosa, przynajmniej w trakcie zimowego okienka transferowego, nie dojdzie do skutku. Jak informuje Ekrem Konur, Paris Saint-Germain chce zatrzymać swojego zawodnika minimum do końca obecnej kampanii.

Paryżanie zamierzają mieć szeroką i jakościową kadrę na decydującą część sezonu. Luis Enrique docenia 24-latka, widząc w nim ważne ogniwo zespołu, które może odegrać istotną rolę zarówno w lidze, jak i w europejskich pucharach.

Etatowy reprezentant Portugalii występuje w barwach ekipy Les Parisiens od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się na Parc des Princes z Benfiki Lizbona. Najpierw trafił do Francji na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za 65 milionów euro. W trwających rozgrywkach Ramos rozegrał 29 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 1 asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia napastnika na około 35 milionów euro.