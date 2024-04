Gnabry zostanie w Bayernie? Dziennikarz ujawnia nowe informacje

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Serge Gnabry

Jeśli nie Bayern, to tylko wielki transfer

Przygoda Serge’a Gnabry’ego w Bayernie Monachium trwa już kilka lat. Niemiec stanowi o sile ofensywnej zespołu, jednak często miewa problemy z ustabilizowaniem formy również za sprawą wielu urazów. Wciąż nie jest jasne, czy piłkarz pozostanie w Monachium, jednak pojawiły się w tej sprawie nowe informacje. Przekazał je Florian Plettenberg z niemieckiego Sky Sport.

Według dziennikarza, obecna tendencja wskazuje na to, że Gnabry raczej zostanie w Bayernie Monachium. Sam zainteresowany dopiero co zajął stanowisko w tej sprawie, twierdząc, że nigdzie się nie wybiera. Bayern początkowo chciał pozbyć się swojego skrzydłowego, jednak coraz bardziej możliwy staje się scenariusz, w którym piłkarz nie zmieni klubowych barw.

Duże znaczenie odegrać może w tej kwestii zmiana trenera w Monachium. Po sezonie z zespołem pożegna się Thomas Tuchel, co wpłynęło na zmianę nastawienia Gnabry’ego, a także rzuciło nowe światło na plany transferowe. Wielu zawodników może chcieć walczyć o skład pod wodzą nowego szkoleniowca. W tym gronie z pewnością znajduje się niemiecki skrzydłowy.

Umowa Gnabry’ego obowiązuje do czerwca 2026 roku. W niemieckich mediach spekuluje się, że kwota za piłkarza powinna oscylować wokół 50 milionów euro. Florian Plettenberg twierdzi, że jeśli pojawiłaby się oferta z wielkiego klubu opiewająca na wspomnianą sumę, to zawodnik i klub byliby chętni do podjęcia negocjacji.