Manchester United straci głównego kandydata. Ambitny plan klubu

Manchester United wciąż może zwolnić Rubena Amorima. Głównym kandydatem do zastąpienia go na Old Trafford jest Oliver Glasner, ale wkrótce może być poza zasięgiem Czerwonych Diabłów.

fot. APA-PictureDesk Na zdjęciu: Oliver Glasner

Glasner odrzuci Manchester United? Ambitny plan Crystal Palace

Manchester United kontynuuje projekt pod wodzą Rubena Amorima, co dla wielu kibiców uchodzi za błędną decyzję. Na ten moment nie ma tematu jego zwolnienia z Old Trafford, choć każda kolejna wpadka może to zmienić. W teorii władze klubu chcą go zatrzymać do końca sezonu, tak aby móc przeanalizować wystarczająco długi okres i wówczas zadecydować o ewentualnym zakończeniu współpracy. Wcześniejsze zwolnienie Amorima oczywiście jest możliwe, a media nieustannie łączą angielskiego giganta z kolejnymi trenerami. Do tej pory jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Portugalczyka był Oliver Glasner, który wykonuje znakomitą pracę w Crystal Palace. Potwierdza, że zasługuje na szansę w klubie z czołówki Premier League.

Nazwisko Glasnera znajduje się na liście życzeń Manchesteru United, ale niebawem może już być poza zasięgiem. Ambitny plan przedstawia Crystal Palace, które pragnie podpisać z nim nową umowę. Austriacki trener pragnie walczyć o trofea i czołowe miejsca w lidze, a Orły chcą mu to zapewnić.

– Chcemy zatrzymać Olivera. Budujemy tu coś dużego. Myślę, że warunki do pracy ma odpowiednie. On nie robi tajemnicy z tego, że chce wygrywać. Po to pracuje w futbolu. Jeśli będziemy w stanie to pogodzić, mam nadzieję, że osiągniemy coś wspólnie – tłumaczył prezes Crystal Palace Steve Parish.

Umowa Glasnera obowiązuje do czerwca 2026 roku. Crystal Palace pod jego wodzą zdobyło Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty.