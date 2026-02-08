GKS Katowice złożył ofertę 400 tysięcy euro za obrońcę. Jest decyzja

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

GKS chciał nowego obrońcę, oferta została jednak odrzucona

GKS Katowice w tym sezonie radzi sobie raczej przeciętnie i wszystko zapowiada na to, że Katowiczanie będą musieli jeszcze przez kilka najbliższych miesięcy walczyć o utrzymanie w lidze. Trudno bowiem spodziewać się innego scenariusza dla ekipy, która obecnie zajmuje 13. lokatę w PKO Ekstraklasie. Naturalnie wydaje się jednak, że nie są oni najmocniejszym kandydatem do zajęcia miejsc pod kreską.

Zimą zespół z Górnego Śląska postawił na kilka konkretnych ruchów. Udało się sprowadzić Mateusza Wdowiaka czy Erika Jirkę. Plany Katowiczan były jednak jeszcze większe. Według informacji przekazanych przez serwis „gsp.ro”, GKS Katowice złożył ofertę w wysokości 400 tysięcy euro za niejakiego Denisa Ciobotariu z Rapidu Bukareszt. Środkowy obrońca był na celowniku klubu od jakiegoś czasu, ale oferta została odrzucona. Wszystko przez fakt, że Rumuni uznali ją za zbyt niską.

Denis Ciobotariu to 27-letni Rumun, który w tym sezonie rozegrał w sumie 17 spotkań i zdobył dwa gole. Łącznie na poziomie tamtejszej ligi ma ma prawie 140 występów. W przeszłości grał w eliminacjach europejskich pucharów oraz w fazie zasadniczej Ligi Europy. Co ciekawe, na jego koncie jest także jeden występ w reprezentacji swojego kraju.

