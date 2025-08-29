GKS Katowice ma nowego skrzydłowego. Transfer Norwega sfinalizowany

GKS Katowice oficjalnie poinformował o podpisaniu kontraktu z Emanem Markoviciem. 26-letni pomocnik dołącza do drużyny na zasadzie transferu definitywnego ze szwedzkiego IFK Goteborg.

PressFocus Na zdjęciu: Rafał Górak

Oficjalnie: Eman Marković w GKS-ie Katowice

GKS Katowice ma trudny początek obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Po sześciu kolejkach z dorobkiem zaledwie czterech punktów zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Już przed startem rozgrywek klub wykupił Mateusza Kowalczyka za jeden milion euro ze szwedzkiego IF Brondby. Teraz zespół wzmocnił kolejny ofensywny zawodnik.

Katowicki klub poinformował w piątek o podpisaniu kontraktu z Emanem Markoviciem. 26-letni skrzydłowy dołącza ze szwedzkiego IFK Goteborg. Jego umowa będzie obowiązywać przez trzy lata.

Marković swoją karierę rozpoczynał w Lyngdal IL, następnie grał w Molde FK, a w 2018 roku trafił do bośniackiego HSK Zrinjski Mostar. Dwa lata później wrócił do Norwegii, gdzie reprezentował barwy IK Start. W 2022 roku przeszedł do szwedzkiego Norrkoping, a pół roku później trafił do IFK Goteborg. W 2024 roku spędził okres wypożyczenia w norweskim Sandefjord, po czym wrócił do Szwecji.

Norweski piłkarz 𝗘𝗺𝗮𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗸𝗼𝘃𝗶𝗰 🇳🇴 dołączył do GieKSy!



Witamy i powodzenia 👊



INFO 👉 https://t.co/KcrtO6OkdK pic.twitter.com/Zj6lEEp1c7 — GKS Katowice (@_GKSKatowice_) August 29, 2025

Markovic może pochwalić się również doświadczeniem na arenie międzynarodowej. Reprezentował Norwegię w młodzieżowych kategoriach wiekowych, grając m.in. na Euro U19 w 2019 roku oraz w mistrzostwach świata U-20 w Polsce w 2020 roku. Podczas kariery w IFK Goteborg rozegrał 49 meczów, strzelając 8 goli i notując 8 asyst.