GKS Katowice ma nowego skrzydłowego. Transfer Norwega sfinalizowany

Oficjalnie: Eman Marković w GKS-ie Katowice
GKS Katowice ma trudny początek obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Po sześciu kolejkach z dorobkiem zaledwie czterech punktów zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Już przed startem rozgrywek klub wykupił Mateusza Kowalczyka za jeden milion euro ze szwedzkiego IF Brondby. Teraz zespół wzmocnił kolejny ofensywny zawodnik.
Katowicki klub poinformował w piątek o podpisaniu kontraktu z Emanem Markoviciem. 26-letni skrzydłowy dołącza ze szwedzkiego IFK Goteborg. Jego umowa będzie obowiązywać przez trzy lata.
Marković swoją karierę rozpoczynał w Lyngdal IL, następnie grał w Molde FK, a w 2018 roku trafił do bośniackiego HSK Zrinjski Mostar. Dwa lata później wrócił do Norwegii, gdzie reprezentował barwy IK Start. W 2022 roku przeszedł do szwedzkiego Norrkoping, a pół roku później trafił do IFK Goteborg. W 2024 roku spędził okres wypożyczenia w norweskim Sandefjord, po czym wrócił do Szwecji.
Markovic może pochwalić się również doświadczeniem na arenie międzynarodowej. Reprezentował Norwegię w młodzieżowych kategoriach wiekowych, grając m.in. na Euro U19 w 2019 roku oraz w mistrzostwach świata U-20 w Polsce w 2020 roku. Podczas kariery w IFK Goteborg rozegrał 49 meczów, strzelając 8 goli i notując 8 asyst.