GKS Katowice chce obrońcę z Norwegii! [NOWE INFORMACJE]

GKS Katowice podejmuje wysiłki, aby wzmocnić się przed rundą rewanżową. Najnowszy trop prowadzi do Norwegii.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze GKS-u Katowice

Uniknąć degradacji

Cel GKS Katowice w tym sezonie jest jasny. Klub za wszelką cenę będzie się starał uniknąć degradacji, ale do tego potrzeba wzmocnień. Jak wiadomo, GieKSa ściągnęła już Erika Jirkę z Piasta Gliwice, ale na tym nie koniec.

Śląski klub szuka też wzmocnień na środek obrony. Wcześniej mówiło się o obrońcy z Rumunii i Cypru, ale najnowsze doniesienia wskazują na Norwegię.

Grał dla U21

Od pewnego czasu GKS negocjuje pozyskanie Ulrika Fredriksena. Jak pierwszy napisał o tym Elrik Nesset Hjelvik, dziennikarz z Norwegii.

Goal. może potwierdzić, że to prawda. Polski klub oferuje około 300 tysięcy euro za piłkarza Fredrikstad. 26-latek jest byłym reprezentantem Norwegii do lat 21. Zagrał w tym zespole 7 razy. Wcześniej występował też w kadrach do lat 20, 19 i 18.

Zdążył posmakować pucharów

Sprawa nie jest przesądzona, ale jest szansa, że zakończy się powodzeniem, choć Fredrikstad nie bardzo chce się pozbywać tego zawodnika. Transfermarkt wycenia go na 900 tysięcy euro, ale 31 grudnia tego roku piłkarzowi kończy się kontrakt.

Fredriksen ma już pewne doświadczenie z gry w europejskich pucharach. W tym sezonie wystąpił w 2 meczach eliminacji Ligi Europy i w 2 meczach eliminacji Ligi Konferencji Europy.