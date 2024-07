GKS Katowice jest bardzo aktywny na rynku transferowym. Do beniaminka PKO BP Ekstraklasy mają dołączyć Imran Oulad Omar (ofensywny pomocnik) oraz Alan Czerwiński (prawy obrońca) - podaje Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego Onet.

Imran Oulad Omar oraz Alan Czerwiński blisko GKS-u Katowice

GKS Katowice to najbardziej aktywny na rynku beniaminek PKO BP Ekstraklasy. Tego lata do klubu z Bukowej dołączyli już Sebastian Milewski, Borja Galan, Adam Zrelak oraz Lukas Klemenz. Jakby tego było mało, to GieKSa kontynuuje zakupy i wkrótce powinna potwierdzić kolejne wzmocnienia.

Najnowsze informacje w tej sprawie na łamach “Przeglądu Sportowego Onet” przekazał Łukasz Olkowicz. Według wspomnianego dziennikarza badania medyczne przed transferem do GKS-u Katowice właśnie przechodzi Imran Oulad Omar. To 26-letni holenderski ofensywny pomocnik, który na co dzień przywdziewa koszulkę Hapoelu Beer Szewa.

Oprócz niego na Bukową przeprowadzić się ma również Alan Czerwiński, który od 2020 roku występuje w barwach Lecha Poznań. Dla 31-letniego prawego obrońcy będzie to powrót do zespołu GieKSiarzy, w którym z powodzeniem grał w latach 2012-2017. Poza tym wciąż prowadzone są rozmowy na linii GKS Katowice – Raków Częstochowa na temat sprowadzenia Bartosza Nowaka.

Przypomnijmy, że drużyna Trójkolorowych w ostatnim sezonie 1 Ligi zajęła drugie miejsce w tabeli i bezpośrednio awansowała do elity. Beniaminkami PKO BP Ekstraklasy w kampanii 2024/2025 będą także Lechia Gdańsk oraz Motor Lublin.