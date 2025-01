Puszcza będzie miała nowego napastnika. To reprezentant Białorusi

German Barkovskiy zostanie wypożyczony z Dynama Brześć do Puszczy Niepołomice - podaje Tomasz Włodarczyk na łamach portalu Meczyki.pl. Tym samym szkoleniowiec zespołu Żubrów, Tomasz Tułacz, otrzyma nowego napastnika.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Tułacz

German Barkovskiy przejdzie do Puszczy Niepołomice

Puszcza Niepołomice przygotowuje się do rundy wiosennej, podczas której będzie walczyła o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Dotychczas Żubry dokonały tylko jednego wzmocnienia w trakcie zimowego okienka transferowego. Do zespołu Żółto-Zielonych przeprowadził się 22-letni skrzydłowy, Antoni Klimek, który wcześniej grał w Widzewie Łódź. Wszystko wskazuje na to, że Puszcza Niepołomice właśnie finalizuje drugi transfer, o czym zapewnia Tomasz Włodarczyk.

Dziennikarz portalu “Meczyki.pl” poinformował, że do drużyny prowadzonej przez Tomasza Tułacza dołączy nowy napastnik. Do ekstraklasowego klubu na zasadzie wypożyczenia z Dynama Brześć trafi bowiem German Barkovskiy. 22-letni snajper może pochwalić się zaliczeniem 5 meczów w reprezentacji Białorusi. W poprzedniej kampanii mierzący 190 centymetrów atakujący rozegrał 31 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 16 asyst, więc jego statystyki robią wrażenie.

Liga białoruska gra systemem wiosna-jesień, zatem nowy sezon jeszcze nie wystartował. Odbyły się za to dwa mecze w ramach Pucharu Białorusi, w których German Barkovskiy dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Warto dodać, że Dynamo Brześć zmagania w minionej kampanii zakończyło na 4. miejscu w tabeli. Natomiast przyszły klub młodego napastnika, Puszcza Niepołomice, uzbierała 18 punktów i plasuje się tuż nad strefą spadkową – na 15. pozycji w stawce. Celem ekipy Żubrów będzie pozostanie w elicie.