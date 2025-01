Jagiellonia Białystok blisko transferu. Piłkarz przylatuje na testy

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Enzo Ebosse przejdzie testy medyczne przed transferem do Jagiellonii

Jagiellonia Białystok już na początku zimowych przygotowań musiała zmierzyć się z poważnym osłabieniem. Adrian Dieguez doznał kontuzji, a przeprowadzone badania wykazały uszkodzenie więzadeł pobocznych u hiszpańskiego obrońcy. W odpowiedzi na stratę kierownictwo klubu skupiło się na priorytetowym zadaniu, a więc pozyskaniu nowego środkowego defensora w trwającym okienku transferowym.

Wszystko wskazuje na to, że do mistrzów Polski trafi Enzo Ebosse, który występuje w Udinese Calcio. 25-latek w bieżącym sezonie rozegrał trzy spotkania w pierwszym zespole. Do włoskiego klubu przybył z francuskiego Angers w 2022 roku za cztery miliony euro.

WIDEO: Jagiellonia Białystok – podsumowanie rundy jesiennej

Tomasz Włodarczyk poinformował, że Ebosse w poniedziałek przejdzie testy medyczne, po których podpisze półroczny kontrakt z białostockim klubem. Tym samym to kameruński defensor ma wzmocnić linię obrony i wypełni lukę w składzie Dumy Podlasia na resztę sezonu. Dodajmy, że piłkarz ma za sobą 33 spotkania w Ligue 1 oraz 23 mecze w Serie A. W reprezentacji Kamerunu wystąpił trzykrotnie i znalazł się w kadrze na mistrzostwa świata 2022 w Katarze.

Jagiellonia rozpocznie drugą część sezonu od domowej potyczki z Radomiakiem Radom w ramach 19. kolejki PKO Ekstraklasy. Piłkarze Adriana Siemieńca w lutym zagrają z TSC Backa Topola w 1/16 finału Ligi Konferencji.