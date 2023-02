PressFocus Na zdjęciu: Ivan Fresneda

Ivan Fresneda wzbudza wielkie zainteresowanie marek znacznie większych, niż Real Valladolid. Jak donosi Evening Standard, Newcastle United prowadzą w wyścigu po 18-latku, w którym udział biorą również Arsenal, Borussia Dortmund oraz Juventus.

Ivan Fresneda robi w tym sezonie świetne wrażenie w barwach Realu Valladolid

Oczekuje się, że latem Hiszpan da Puceli spory zastrzyk gotówki. Ma w kontrakcie klauzulę odstępnego wynoszącą 30 milionów euro

18-latkiem interesują się, między innymi, Newcastle United, Arsenal, Borussia Dortmund i Juventus

Fresneda latem opuści Valladolid. Klub liczy na ostrą licytację

Ivan Fresneda to wychowanek Realu Madryt, który jednak od niemal trzech lat związany jest już z akademią Realu Valladolid. Bieżący sezon rozpoczął jeszcze w zespole rezerw, ale szybko udowodnił, że prezentuje poziom godny La Ligi. Mało tego, 18-letni prawy obrońca wzbudził zainteresowanie możnych z całej Europy.

Jak donosi Evening Standard, prym w wyścigu o Hiszpana wiedzie Newcastle United. Sytuację nadal bacznie obserwuje jednak Arsenal, który chce wrócić do wyznawanej w ostatnich latach filozofii. Zimą Kanonierzy sprowadzili doświadczonych Leandro Trossarda i Jorginho, ale latem nadal chcą inwestować w najbardziej uzdolnioną młodzież.

Fresneda jest też na radarze Borussii Dortmund oraz Juventusu. Real Valladolid liczy, że za kilka miesięcy rozpęta się ostra licytacja o usługi ich zawodnika. Ten ma w swoim kontrakcie klauzulę odstępnego wynoszącą 30 milionów euro. Pucela liczy, że zarobi na Hiszpanie przynajmniej kwotę do niej zbliżoną. Jeśli to by się powiodło, mówilibyśmy o rekordowej sprzedaży w historii klubu – i to ze znaczną przewagą. Jak dotąd tytuł ten dzierży Mohammed Salisu, który w 2020 roku opuścił Estadio Jose Zorrilla za 12 milionów euro.

Fresneda rozegrał w tym sezonie dwanaście spotkań we wszystkich rozgrywkach. Nie udało mu się jeszcze zanotować bramki lub asysty na poziomie La Ligi.

