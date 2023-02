Źródło: AS / Football Espana

Valencii grozi widmo pierwszego spadku od 1986 roku. Przed Nietoperzami bardzo trudny miesiąc, podczas którego nie pomoże im Jose Gaya, który doznał skrętu więzadeł w prawej kostce.

Valencia rozgrywa katastrofalny sezon. Zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli La Ligi

W ciągu najbliższego miesiąca zmierzy się z Realem Sociedad, Osasuną, Barceloną i Atletico Madryt

Partnerom nie pomoże Jose Gaya. Kapitan dołącza zatem do kontuzjowanych Edinsona Cavaniego i Nico Gonzaleza

Coraz trudniejsza sytuacja Valencii przed kluczowym miesiącem

Przed Valencią kluczowy miesiąc. Nietoperze niedawno zatrudnili nowego trenera, Rubena Baraję. Piłkarska legenda klubu nie zanotowała jednak dobrego debiutu na ławce szkoleniowej. Zespół z Mestalla przegrał bowiem z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie, Getafe (0:1).

Valencia przegrała pięć ostatnich kolejek i zajmuje przedostatnie miejsce w ligowej tabeli. Sytuacja jest bardzo zła, ale nie dramatyczna – do bezpiecznej strefy brakuje Los Che zaledwie dwóch punktów. Problem stanowi jednak terminarz. W ciągu najbliższego miesiąca zmierzą się oni bowiem z Realem Sociedad, Osasuną, FC Barceloną i Atletico Madryt. Trudno wyobrazić sobie trudniejszy terminarz. Tymczasem i tak rozbitą szatnię przetrzebiają jeszcze kontuzje. Niedawno uraz mięśniowy złapał Edinson Cavani, a teraz z Hiszpanii płyną niepokojące wieści na temat Jose Gayi. Jak donosi AS, kapitan Valencii doznał skrętu więzadeł w prawej kostce. Będzie dochodził do zdrowia przez około miesiąc, czyli nie będzie w stanie pomóc kolegom w walce z arcytrudnymi rywalami.

Kibice Nietoperzy od dawna żądają, by Peter Lim sprzedał klub komuś, kto ma zamiar dbać i inwestować w instytucję. Singapurski właściciel pozostaje jednak głuchy na prośby. Jeśli jednak Valencia pod jego rządami spadnie z ekstraklasy po raz pierwszy od 1986 roku, może nie mieć wielkiego wyboru w obliczu zamieszek w Walencji.

Gaya rozegrał w tym sezonie 18 spotkań w La Lidze. Zanotował w nich bramkę i trzy asysty.

