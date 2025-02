DPPI / Alamy Na zdjęciu: Frenkie de Jong

De Jong celem dla Chelsea, Manchesteru City i Manchesteru United

Frenkie de Jong w ostatnim czasie intensywnie łączony jest z możliwością odejścia z zespołu Barcelony. Holenderski środkowy pomocnik nie jest w obecnym sezonie podstawowym graczem ekipy Hansiego Flicka, a jego kontrakt stanowi duże obciążenie dla już i tak zbyt małego budżetu Dumy Katalonii.

Z tego też powodu od jakiegoś czasu mówi się o tym, że zarówno sam piłkarz, jak i władze klubu mogłoby zdecydować się na zakończenie współpracy wraz z końcem obecnej kampanii, szczególnie, że umowa de Jonga wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku. Jeśli tak by się stało, to 27-latek nie mógłby narzekać na brak zainteresowania do tej pory mówiło się głównie o zespole Liverpoolu, ale teraz do gry weszli kolejni giganci Premier League.

WIDEO: Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie

Według informacji przekazanych przez “TBR Football”, Frenkiego de Jonga chciałoby pozyskać pięć klubów z Anglii. Chodzi o: Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester City i Manchester United.

Frenkie de Jong w tym sezonie rozegrał dla Dumy Katalonii 25 spotkań, w których zdobył dwa gole oraz zanotował jedną asystę. “Transfermarkt” wycenia gracza Barcelony na 45 milionów euro.

