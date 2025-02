Frankowski obiektem zainteresowania. Do Lens zgłosił się ligowy gigant

ANP / Alamy Na zdjęciu: Przemysław Frankowski

Galatasaray pyta o Frankowskiego, chcą poznać żądania Lens

Przemysław Frankowski po wyjeździe z Ekstraklasy w styczniu 2019 roku bronił barw tylko dwóch klubów. Najpierw przez dwa i pół roku cieszył się życiem za oceanem, gdzie bronił barw Chicago Fire. Z kolei latem 2021 roku za nieco ponad 2 miliony euro przeniósł się do Ligue 1. We Francji podpisał kontrakt z RC Lens, stając się jednym z najlepszych zawodników w drużynie.

W koszulce Lens rozegrał już prawie 150 spotkań, strzelając 20 goli i notując 14 asyst. W bieżących rozgrywkach po raz kolejny udowadnia, że trener Żółto-Czerwonych może na niego liczyć w kluczowych momentach. Nic więc dziwnego, że Polakiem zainteresował się inny klub.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl zainteresowanie Frankowskim wyraziło Galatasaray. Aktualny mistrz Turcji dopiero sonduje możliwość sprowadzenia reprezentanta Polski. Na początku drużyna ze Stambułu chce poznać oczekiwania finansowe RC Lens. Warto wspomnieć, że okno transferowe w Turcji zamyka się dopiero 11 lutego.

Lens jeśli zdecyduje się sprzedać Frankowskiego będzie w niekomfortowej sytuacji, ponieważ kluby Ligue 1 nie mogą już przeprowadzać transferów. Ponadto zmiennik Polaka – Ruben Aguilar – jest obecnie kontuzjowany, więc Will Still nie miałby do dyspozycji żadnego zawodnika na prawe wahadło.

Galatasaray ostatnio przeprowadziło inny ciekawy transfer. Do zespołu ze Stambułu dołączył znany napastnik – Alvaro Morata. Hiszpan po zaledwie sześciu miesiącach opuścił AC Milan. Obrońcy tytułu na ten moment zajmują 1. miejsce w lidze z bezpieczną przewagą nad Fenerbahce.