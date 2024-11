ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Florian Wirtz coraz bliżej Realu Madryt

Real Madryt zawodzi na początku obecnego sezonu La Ligi. Królewscy tracą już 6 punktów do Barcelony, z którą przegrali aż 0:4 w niedawnym El Clasico. Wygląda na to, że włodarze Los Blancos widzą braki kadrowe i dlatego mają zamiar poważnie wzmocnić swój skład podczas najbliższych okienek transferowych. Mistrz Hiszpanii chce zwiększyć rywalizację zarówno w linii obrony, jak i pomocy. Od dawna celem stołecznego klubu jest Florian Wirtz, a najnowsze informacje w sprawie przyszłości 21-latka przekazał Florian Plettenberg.

Pracujący dla stacji telewizyjnej “Sky Sports” dziennikarz ujawnił, że Real Madryt poważnie myśli o zakontraktowaniu niemieckiego pomocnika. Królewscy pracują nad tym transferem, prowadząc rozmowy z otoczeniem zawodnika. Działacze hiszpańskiego giganta póki co nie zgłosili się do Bayeru Leverkusen, ale to wydaje się kwestią czasu. Aptekarze oczywiście marzą o zatrzymaniu swojej gwiazdy, jednak zdają sobie sprawę, że czas bardzo utalentowanego piłkarza na BayArenie powoli dobiega końca.

Real Madryt naciska na sprowadzenie Floriana Wirtza, a Bayer Leverkusen wolałby go sprzedać za granicę, aniżeli swojemu ligowemu rywalowi, czyli Bayernowi Monachium. 27-krotny reprezentant Niemiec jest również obserwowany przez Manchester City. Wszystko wskazuje na to, że 21-letni pomocnik opuści drużynę mistrza Bundesligi już następnego lata. Niewykluczone, że młodzieniec razem z Xabim Alonso trafi na Santiago Bernabeu. Hiszpański trener jest bowiem typowany na następcę Carlo Ancelottiego.

Za Floriana Wirtza będzie trzeba zapłacić minimum 100 milionów euro.