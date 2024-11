Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia

Eric Garcia łączony z Gironą, Betisem i Realem Sociedad

Eric Garcia może opuścić Barcelonę w jednym z najbliższych okienek transferowych – informują media na Półwyspie Iberyjskim. Jeśli 23-letni stoper odejdzie z zespołu Dumy Katalonii, to najprawdopodobniej trafi do innego hiszpańskiego klubu. Zawodnik chce bowiem kontynuować swoją karierę w La Lidze, a jego sytuację bacznie monitorują takie ekipy jak Real Betis, Real Sociedad oraz Girona – wynika z doniesień portalu “Fichajes.net”.

Wydaje się, że największe szanse na zakontraktowanie mierzącego 182 centymetry defensora ma Girona. Przypomnijmy, że Eric Garcia miał już okazję przywdziewać koszulkę tej drużyny, w której przebywał na zasadzie wypożyczenia w sezonie 2023/2024. Teraz środkowy obrońca miałby opuścić Camp Nou na podstawie transferu definitywnego, ponieważ Hansi Flick woli obecnie stawiać na innych piłkarzy w formacji defensywnej.

Warto dodać, że w latach 2017-2021 wychowanek Barcelony grał dla Manchesteru City, by następnie wrócić do hiszpańskiego zespołu. 23-latkowi nie udało się jednak podbić serc kibiców katalońskiej drużyny, a jego dotychczasowy bilans w ekipie Blaugrany to 79 meczów, 1 bramka oraz 3 asysty. Kontrakt Erica Garcii z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku, więc to jeden z ostatnich momentów na sprzedaż tego zawodnika.