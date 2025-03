Florian Wirtz odmówi gigantowi? Woli transfer do innego klubu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Bayern Monachium faworytem w walce o Floriana Wirtza

Florian Wirtz jest jednym z najbardziej łakomych kąsków na rynku transferowym. 21-letni pomocnik od kilku sezonów imponuje bowiem wysoką formą, co oczywiście nie przechodzi bez echa. O zakontraktowanie gwiazdy Bayeru Leverkusen najbardziej zabiegają Bayern Monachium oraz Manchester City. Najnowsze informacje w sprawie przyszłości 29-krotnego reprezentanta Niemiec ujawnił hiszpański serwis “El Nacional”, który uważa, że zawodnik ma preferencje co do kierunku ewentualnego transferu.

Zdaniem wspomnianego portalu Florian Wirtz wolałby przeprowadzić się do klubu ze stolicy Bawarii, aniżeli na Wyspy Brytyjskie. To oznacza, że największe szanse na sprowadzenie ofensywnego pomocnika ma właśnie Bayern Monachium. Jednak wiele wskazuje na to, że lider Bundesligi będzie musiał poczekać na przybycie 21-latka, ponieważ Aptekarze chcą przedłużyć kontrakt ze swoim piłkarzem, by zatrzymać go na przynajmniej jeszcze jedną kampanię. Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny.

Florian Wirtz nie spieszy się z przeprowadzką do lepszego zespołu, a jeśli w nowej umowie zostanie wpisana uczciwa klauzula odstępnego, to młody zawodnik jest gotowy pozostać na BayArenie na kolejny sezon. Florian Wirtz, którego sytuację monitorują także Real Madryt oraz FC Barcelona, w koszulce Bayeru Leverkusen rozegrał łącznie 191 meczów, zdobył 56 bramek i zaliczył 63 asysty. Jego wartość rynkowa wynosi 140 milionów euro.