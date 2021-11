Florentino Perez chce ściągnąć dwie gwiazdy światowego futbolu podczas letniego okienka

PressFocus Na zdjęciu: Florentino Perez

Prezydent Realu Madryt Florentino Perez jest zdeterminowany, aby w przyszłym roku sprowadzić do swojego klubu Erlinga Haalanda i Kyliana Mbappe – poinformował hiszpański dziennik Marca.

Florentino Perez chce wzmocnić latem siłę rażenia Realu Madryt

Do klubu mają trafić Erling Haaland i Kylian Mbappe

Budżet Królewskich na te transfery wynosi 200 milionów euro

Real planuje poważne wzmocnienia

Mbappe od stycznia będzie mógł trafić do Madrytu za sprawą prawa Bosmana, z kolei Haaland w czerwcu będzie do kupienia za 75 milionów euro. Z informacji przedstawionych przez Eduardo Indę wynika, iż Real Madryt zrobi wszystko, aby pozyskać do siebie dwóch wspomnianych wyżej zawodników.

Perez na pozyskanie dwóch zawodników chce przeznaczyć około 200 milionów euro. Wiele wskazuje na to, że obaj piłkarze będą mogli trafić na Estadio Santiago Bernabeu podczas letniego okna transferowego.

Erling Haaland w bieżącym sezonie Bundesligi w 11 meczach strzelił 9 bramek. Kylian Mbappe z kolei w bieżących rozgrywkach Ligue 1 trafiał do siatki rywali sześciokrotnie w 12 meczach.

