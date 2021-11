Pressfocus Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe strzelił cztery gole Kazachstanowi w eliminacjach MŚ 2022

Dzięki tej wygranej, Francja zapewniła sobie awans na mundial w Katarze

Po meczu, Mbappe wypowiedział się na temat swojej przyszłości w Paris Saint-Germain

Mbappe odkupił winy

Kylian Mbappe był jednym z najbardziej krytykowanych francuskich piłkarzy w ostatnim czasie. Na EURO 2020 w czterech meczach nie zdobył dla reprezentacji Francji choćby jednej bramki. To również jego pudło, w serii rzutów karnych ze Szwajcarią, przesądziło o odpadnięciu Trójkolorowych z turnieju.

Mbappe jednak potrafił szybko wstać z kolan. W Paris Saint-Germain, mimo wielkiej konkurencji po przyjściu Leo Messiego, to on jest największą gwiazdą paryżan. We wszystkich rozgrywkach, strzelił dla wicemistrzów Francji 7 goli i zaliczył 11 asyst. Odkupił swoje winy również w narodowych barwach, zdobywając w Final Four Ligi Narodów po bramce w meczach z Belgią (3:2) i Hiszpanią (2:1). Francja ostatecznie wygrała te rozgrywki. Teraz do swojego reprezentacyjnego dorobku dołożył cztery trafienia we wspomnianym spotkaniu z Kazachstanem.

Mimo to, dziennikarzy bardziej interesowała przyszłość Mbappe w drużynie PSG. Tym bardziej, że jego kontrakt z zespołem z Parku Książąt wygasa już 30 czerwca 2022 roku.

PSG straci swoją gwiazdę?

– Spędziłem tu pięć niezwykłych lat, wykorzystałem każdą chwilę i nadal to robię. Przed nami jeszcze wciąż wiele wyznań. Wciąż bowiem tutaj jestem – odpowiedział na pytanie reportera stacji TNT.

Dla hiszpańskiej prasy brzmiało to jednak jak pożegnanie Mbappe z Paryżem. “Marca” napisała, że Francuz wspominając o pięciu latach spędzonych w PSG i wielu wyzwaniach, puszczo oko w kierunku włodarzy Realu Madryt, którzy najbardziej są zainteresowani jego pozyskaniem.

