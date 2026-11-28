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Sytuacja kadrowa przed meczem Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom

Jagiellonia Białystok podejmie Radomiaka Radom w niedzielę, 29 listopada o godzinie 20:15. Spotkanie Ekstraklasy odbędzie się na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

W zespole z Radomia nie zagra zawieszony Ibrahima Camara. Niedostępny pozostaje także Mateusz Cichocki, który zmaga się z urazem kolana. Występ Anastasiosa Donisa jest wątpliwy z powodu kontuzji łydki, natomiast Fernand Gouré leczy uraz mięśniowy i jego udział również stoi pod znakiem zapytania.

Niepewny pozostaje występ Jeremy’ego Agbonifo w Jagiellonii oraz Christosa Donisa i Filipa Koperskiego w Radomiaku. Adrián Diéguez jest natomiast gotowy do gry i może być brany pod uwagę przy ustalaniu zestawienia obrony gości.

Możliwe składy na mecz Jagiellonia Białystok – Radomiak Radom

Obie poniższe jedenastki są możliwe, ale niepotwierdzone.

Jagiellonia Białystok (4-3-3): Sławomir Abramowicz – Guilherme Manuel Serrão Montóia, Apostolos Konstantopoulos, Yuki Kobayashi, Rodrigo Conceição – Ferslev Anders Klynge, Taras Romanczuk, Jesús Imaz Ballesté – Kajetan Szmyt, Nik Prelec, Kamil Jóźwiak

Radomiak Radom (4-1-4-1): Filip Majchrowicz – Conrado Buchanelli Holz, Steve Kingue, Adrián Diéguez, Zié Ouattara – Romário Baró – Ronaldo Afonso, Luquinhas, Roberto Emanuel Oliveira Alves, Jan Grzesik – Abdoul Fessal Tapsoba

John Carver przyznał przed spotkaniem, że przewidzenie wyjściowej jedenastki gospodarzy jest trudnym zadaniem. Trener Radomiaka nie spodziewa się jednak, by ewentualne zmiany personalne wpłynęły na styl i nastawienie Jagiellonii.

– Jest mocna w bocznych sektorach boiska i stara się szukać dośrodkowań w pole karne. Na takie rozwiązania także staraliśmy się przygotować – powiedział Carver na przedmeczowej konferencji prasowej.

W możliwym ustawieniu białostoczan za grę na skrzydłach odpowiadaliby Kajetan Szmyt i Kamil Jóźwiak, a na środku ataku wystąpiłby Nik Prelec. Ograniczenie dośrodkowań to jednak tylko część zadań wskazanych przez szkoleniowca gości. Carver oczekuje również więcej od swojej drużyny pod bramką rywala.

– Na pewno musimy być lepsi, jeśli chodzi o sytuacje w trzeciej tercji, i lepiej wykorzystywać wypracowane okazje – podkreślił trener Radomiaka.

Forma i sytuacja w tabeli przed spotkaniem w Białymstoku

Białostoczanie wracają do ligowej rywalizacji po czwartkowym remisie 1:1 z Sunderlandem w Lidze Europy. Wcześniej, 21 listopada, przegrali w Ekstraklasie z Cracovią 1:3. Adrian Siemieniec przyznał, że kilka dni po europejskim występie zawodnikom trudno ponownie osiągnąć najwyższy poziom w meczu ligowym.

– Wierzę w to, że taki mecz z Sunderlandem pozwoli nam nabrać jeszcze więcej pewności siebie i że złapiemy regularność, jeśli chodzi o własne podwórko – powiedział szkoleniowiec Jagiellonii.

Radomiak ostatnio zremisował 0:0 z Wisłą Kraków 21 listopada. W dwóch poprzednich występach ligowych pokonał Koronę Kielce 2:0 i Śląsk Wrocław 3:1. Bilans ostatnich pięciu spotkań obu drużyn we wszystkich rozgrywkach jest identyczny: po dwa zwycięstwa, jeden remis i dwie porażki. Jagiellonia łączyła w tym czasie Ekstraklasę z Ligą Europy, a Radomiak grał w lidze i Pucharze Polski.

W obecnej tabeli Jagiellonia zajmuje dziewiąte miejsce z 21 punktami po 14 meczach. Radomiak jest szesnasty, ma 15 punktów po 15 spotkaniach i znajduje się w strefie spadkowej. Dla gości poprawa skuteczności, o której mówi Carver, ma więc znaczenie nie tylko w kontekście niedzielnego wyjazdu, ale też ich trudnego położenia w lidze.