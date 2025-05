Flick robi porządki. Stworzył listę niepotrzebnych piłkarzy w Barcelonie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick nie widzi miejsca w składzie Barcelony dla sześciu piłkarzy

FC Barcelona została mistrzem Hiszpanii w sezonie 2024/2025. Co więcej, po raz pierwszy w historii Duma Katalonii wygrała potrójną koronę na krajowym podwórku. Wcześniej podopieczni Hansiego Flicka triumfowali w Superpucharze Hiszpanii i Pucharze Króla.

Teraz gdy sezon lada moment zostanie zakończony, przyszedł czas, aby zaplanować następną kampanię. W związku z tym szkoleniowiec Blaugrany zabrał się za porządki w kadrze pierwszego zespołu. Flick stworzył listę niepotrzebnych zawodników w Barcelonie.

Czy Barcelona powinna sprzedać Araujo? TAK

NIE TAK 80%

NIE 20% 40+ Votes

Na biurko dyrektora sportowego trafiło sześć nazwisk, których Flick chce się pozbyć. Pierwsze z nich to oczywiście Inaki Pena, dla którego zabrakło miejsca, gdy Wojciech Szczęsny otrzymał ofertę nowego dwuletniego kontraktu. Przyszłości na Camp Nou nie ma także prawy obrońca – Hector Fort. Nie jest tajemnicą, że Katalończycy rozglądają się za innym zmienikiem dla Julesa Kounde.

Razem z nimi w trakcie letniego okna transferowego mają odejść także Pablo Torre i Pau Victor. Ponadto wszystko wskazuje na to, że uznawany w przeszłości za wielki talent Ansu Fati również zmieni barwy klubowe. Najgłośniejsze nazwisko, które znalazło się na liście to Ronald Araujo. Urugwajczyk już od dawna jest na wylocie ze względu na słabą formę.

Choć na liście niepotrzebnych zawodników nie znalazł się Gavi, to młody Hiszpan rozważa zmianę otoczenia. Pomocnik według medialnych doniesień jest niezadowolony z roli rezerwowego. Niewykluczone, że dalszy brak regularnej gry skłoni go do podjęcia drastycznych kroków.