Włoskie media informują, że w przyszłym sezonie Roberto Firmino może pojawić się w Interze Mediolan w miejsce będącego na wypożyczeniu Romelu Lukaku. Nerazzurri planują dokonać roszad w ofensywie.

Romelu Lukaku przebywa obecnie w Interze Mediolan na wypożyczeniu z Chelsea. Belg długo walczył o powrót do nerazzurrich po nieudanej przygodzie z The Blues. Trwająca kampania z pewnością jest daleka od ideału. Napastnik nie potrafi nawiązać do poprzednich lat, a sporą część sezonu przegapił ze względu na kontuzje.

Corriere dello Sport przekonuje, że władze nerazzurrich nie są obecnie zainteresowane kontynuowanie współpracy z Lukaku. W klubie nie widzą powodów, dla których mieliby wydawać spore pieniądze na Belga, z którego nie czerpią żadnych korzyści. Wiele wskazuje na to, że gracz w lipcu może wrócić na Stamford Bridge.

Tymczasem La Gazzetta dello Sport informuje, że Inter ma już plan na letnie mercato, aby uzupełnić lukę po Belgu. Nerazzurri zainteresowali się Roberto Firmino z Liverpoolu, któremu po sezonie wygasa kontrakt z The Reds.

Brazylijczyk w ostatnich miesiącach był łączony z wieloma klubami. Mówiło się między innymi o możliwym transferze do Barcelony. Napastnika kusiło też ogromnymi pieniędzmi Al Nassr, które chwilę wcześniej podpisało kontrakt z Cristiano Ronaldo.

Problemem Interu może jednak okazać się wola Firmino, który niejednokrotnie podkreślał, że chciałby pozostać na Anfield Road mimo wygasającej po sezonie umowy. – Gra na najwyższym poziomie z wieloma fantastycznymi zawodnikami to coś niesamowitego. Jestem tu szczęśliwy i chciałbym na dłużej zostać w Liverpoolu i móc pomagać drużynie – stwierdził jakiś czas temu Brazylijczyk.

