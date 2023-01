fot. PressFocus Na zdjęciu: Victor Osimhen

Man Utd w trakcie letniego okna transferowego może dać się na łowy w Serie A. Jednym z zawodników, który budzi zainteresowanie władz Czerwonych Diabłów, jest Victor Osimhen. Dziennikarz Gianluca Di Marzio wyraził kilka słów na ten temat.

Man Utd może latem sfinalizować kolejny duży transfer

Dziennikarz Gianluca Di Marzio przekonuje, że klub z Old Trafford może pozyskać Victora Osimhena

Suma transakcji z udziałem zawodnika SSC Napoli może wynieść co najmniej 120 milionów euro

Osimhen zamieni Serie A na Premier League?

Man Utd pod wodzą Erika ten Haga liczy się w grze o najwyższe cele w trakcie trwającej kampanii. W każdym razie władze klubu myślami są już przy letniej sesji transferowej.

Dziennikarz Gianluca Di Marzio w rozmowie z SoccerNews.nl dał do zrozumienia, że latem klub z Old Trafford może spróbować pozyskać Victora Osimhena z SSC Napoli. Nigeryjczyk to jednak nie jedyny cel Man Utd. Na liście życzeń angielskiej ekipy znajdują się także: Benjamin Sesko (FC Salzburg), czy Goncalo Ramos (Benfica Lizbona).

– Nie sądzę, aby którykolwiek z tych transferów miał miejsce zimą. Nie zdziwiłbym się, jednak gdyby Man Utd spróbował latem kupić Victora Osimhena, ponieważ na początku tego sezonu chcieli go sprowadzić – przekonywał znany żurnalista.

– Osimhen to świetny zawodnik. A jeśli Napoli wygra Serie A w tym sezonie, pozwolą mu odejść. Man United będzie musiał zapłacić co najmniej 120 milionów euro, ale kluby Premier League mają takie pieniądze, to może się zdarzyć. Manchester United zdecydowanie chce go pozyskać, ale są inne kluby, które planują to zrobić – dodał Di Marzio.

Nigeryjski piłkarz w tej kampanii zdobył 14 bramek i zanotował trzy asysty w 19 występach dla Napoli, licząc wszystkie rozgrywki. Zawodnik jest obecnie liderem klasyfikacji najskuteczniejszych z 13 golami.

