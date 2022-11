Pressfocus Na zdjęciu: Szymon Żurkowski

Szymon Żurkowski jest rezerwowym w swoim klubie. Fiorentina może zrezygnować z Polaka, aby wymienić go na innego zawodnika.

W zimowym oknie transferowym klub może zmienić Szymon Żurkowski

Polak zostałby w Serie A

Transakcja nie będzie jednak prosta w realizacji

Żurkowski może zostać wymieniony

Trwają mistrzostwa świata, na które powołany został Szymon Żurkowski. Przed sezonem 2022/2023 fakt ten byłby oczywistością. Teraz sytuacja jest zgoła inna. Część osób uważała, że Czesław Michniewicz pomylił się zabierając 25-latka do Kataru. Żurkowski to bowiem głęboki rezerwowy w Fiorentnie, dla której w bieżącej kampanii zagrał cztery razy. Na murawie spędził jedynie 77 minut.

Żurkowski w letnim oknie transferowym miał zostać wykupiony przez Empoli, gdzie imponował formą. Klub wolał jednak targować się z Fiorentiną i w efekcie nie osiągnięto porozumienia. Polakiem zainteresowana była też Spezia, gdzie szansa na regularne granie byłaby spora. Temat ten także nie został sfinalizowany.

25-letni pomocnik kolejną szansę na zmianę klubu będzie miał w zimowym oknie transferowym. Pojawił się już nawet potencjalny zespół dla Polaka. Żurkowskim zainteresowała się Sampdoria. Piłkarza w drużynie widzi trener Dejan Stankovic. Transakcja z Fiorentiną miałaby się odbyć na zasadzie wymiany. Tego życzą sobie we Florencji. Do Genui trafiłby Żurkowski, a jego miejsce przyszedłby marokański pomocnik Abdelhamid Sabiri. Problem polega jednak na tym, że Sampdoria wolałaby sprzedać swojego gracza. Fiorentina liczy, że w Genui nie znajdą kupca i dojdzie do wymiany z udziałem Żurkowskiego.

