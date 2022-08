fot. PressFocus Na zdjęciu: Filip Kostić

Filip Kostić został nowym zawodnikiem Juventusu. Skrzydłowy podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku, na mocy którego zainkasuje 2,7 miliona euro za sezon. Eintracht Frankfurt na sprzedaży Serba zarobił około 18 milionów euro.

Juventus długo pracował nad transferem Filipa Kosticia. Pierwsze plotki o negocjacjach pojawiały się już na początku okienka transferowego

W piątek doszło do oficjalnego ogłoszenia. Serb podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku, na mocy którego zarobi 2,7 miliona euro za sezon

Kwota transakcji wyniosła około 18 milionów euro

Saga pełna zwrotów akcji zakończona

Na potwierdzenie transferu Filipa Kosticia do Juventusu kibice musieli czekać dłużej, niż pierwotnie się wydawało. Pierwsze doniesienia mówiące o osiągnięciu porozumienia między stronami pojawiły się już w lipcu, jednak Włosi porzucili tę transakcję na rzecz większych potrzeb.

W międzyczasie Serb dogadał się z West Hamem United, jednak do oficjalnego potwierdzenia nie doszło. Tym razem to sam skrzydłowy poprosił o nieco więcej czasu, gdyż na horyzoncie ponownie pojawiło się zainteresowanie ze strony “Starej Damy”. Negocjacje szybko zostały sfinalizowane, a Kostić przyleciał w czwartek do Turynu na obligatoryjne testy medyczne.

W piątek doczekaliśmy się oficjalnego ogłoszenia długo wyczekiwanego transferu. Skrzydłowy, który z powodzeniem może grać również na wahadle, podpisał kontrakt do 30 czerwca 2026 roku, na mocy którego zainkasuje 2,7 miliona euro za sezon gry.

Eintracht Frankfurt zarobi na sprzedaży Kosticia 18 milionów euro. To niewielka kwota, biorąc pod uwagę jego wpływ na grę, lecz kluczową kwestią okazała się tu zaledwie roczna umowa.

W minionym sezonie reprezentant Serbii rozegrał 42 spotkania we wszystkich rozgrywkach, a jego obecność na boisku przełożyła się na 7 trafień i 15 asyst.

