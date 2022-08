fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafael Leao

Paris Saint-Germain szykuje prawdziwą transferową bombę. Celem numer jeden jest ściągnięcie Marcusa Rashforda z Manchesteru United, ale w przypadku niepowodzenia, rozpoczęte zostaną pracę nad transferem gwiazdy Milanu – Rafaela Leao.

PSG tego lata dokonało już kilku sporych transferów. Do zespołu dołączyli między innymi Vitinha oraz Renato Sanchez

Władze klubu przygotowują jeszcze jeden hitowy ruch do ofensywy. Celem numer jeden jest Marcus Rashford z Manchesteru United

W przypadku niepowodzenia, paryżanie skierują się do Mediolanu, gdzie rozpoczną pracę nad ściągnięciem Rafaela Leao

W Paryżu chcą przeprowadzić hitowy transfer

Tego lata Paris Saint-Germain podjęło zupełnie inną taktykę dotyczącą transferów przychodzących. Wciąż wydawane są pokaźne kwoty, jednak w przeciwieństwie do poprzednich okienek, tym razem paryżanie inwestują w przyszłość. Zespół wzmocnili już między innymi 20-letni Hugo Ekitike, 22-letni Vitinha, 24-letni Renato Sanches i 24-letni Nordi Mukiele.

Do końca okienka pozostało jeszcze trochę czasu, zatem PSG ponownie przystępuje do działania. Francuskie media informują, że celem władz jest przeprowadzenie jeszcze jednego hitowego transferu do ofensywy, tym razem z udziałem uznanego w Europie nazwiska.

Priorytetem mistrzów Francji jest wyciągnięcie z Manchesteru United Marcusa Rashforda. Jeżeli ten plan się nie powiedzie, wówczas zwrócą się w stronę Mediolanu, gdzie gra Rafael Leao.

Portugalczyk to gwiazda Milanu, która w minionym sezonie w znaczący sposób przyczyniła się do zdobycia mistrzowskiego tytułu. W 34 ligowych występach przysłużył się do zdobycia 21 bramek, jedenastokrotnie trafiając i dziesięciokrotnie asystując.

Ogromnym zwolennikiem takiego ruchu jest Luis Campos, czyli nowy doradca Paris Saint-Germain. Wyciągnięcie Leao z Mediolanu nie będzie natomiast należało do najprostszych. Milan za wszelką cenę chce zatrzymać go na dłużej i oferuje przedłużenie obowiązującego do 30 czerwca 2024 roku kontraktu. Jeżeli paryżanom zależy na ściągnięciu 23-latka już teraz, muszą liczyć się z wydatkiem w okolicach 100 milionów euro.

