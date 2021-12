Pressfocus Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres jest zdecydowany na opuszczenie Manchesteru City. Według katalońskiego dziennika Sport, piłkarz dogadał się już z FC Barceloną. Dziennikarze z Hiszpanii uważają, że oba kluby prowadzą zaawansowane rozmowy od tygodni i są już na ostatnim etapie negocjacji.

Ferran Torres odejdzie zimą z Manchesteru City

Piłkarz pragnie zasilić szeregi FC Barcelony

Oba kluby negocjują już od dłuższego czasu i wkrótce powinna zapaść ostateczna decyzja w tej sprawie

Ferran Torres wyląduje w Barcelonie

Wygląda na to, że przyszłość Ferrana Torresa jest już jasna. Katalońscy dziennikarze z dziennika Sport doszli do najnowszych wieści w tej sprawie. Szacuje się, że atakujący podjął decyzje, gdzie będzie kontynuował karierę. Nowym klubem 21-latka powinna być FC Barcelona.

Man City star Ferran Torres 'made Barcelona's No1 transfer target by Xavi' https://t.co/6e2MoL3U4d — Sun Sport (@SunSport) December 18, 2021

Blaugrana jest zdeterminowana, aby szybko osiągnąć porozumienie i wykupić snajpera z Man City. Podobno Xavi właśnie od wzmocnienia ataku planuje rozpocząć zimowe ruchy na rynku transferowym. Sergio Augero zakończył karierę z powodu problemów kardiologicznych, a szkoleniowiec nie jest zwolennikiem talentu Luuka de Jonga.

Rozmowy pomiędzy obiema stronami trwają od kilku tygodni. The Citizens nie będą robić problemów Hiszpanowi, ale oczekują za niego przynajmniej 45 mln euro. Duma Katalonii stara się rozłożyć zakup na dwie raty i nieco obniżyć cenę, dlatego teraz dopinane są ostatnie szczegóły zakupu. Na korzyść Barcy działa uraz zawodnika, który wyeliminował go z występów do połowy stycznia. Stąd też Torres rozegrał w tym sezonie tylko siedem meczy.

Pep Guardiola z chęcią puści swojego rodaka, ponieważ od dłuższego czasu poluje na rasowego napastnika. Teraz na radarze mistrzów Anglii znalazł się Dusan Vlahović. Jeżeli Ferran Torres odejdzie zimą do Barcelony, klub z Etihad złoży konkretne zapytanie o 21-letnią gwiazdę Violi.

