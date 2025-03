Były napastnik Barcelony łączony z powrotem do La Ligi

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ferran Jutgla

Ferran Jutgla wróci na hiszpańskie boiska?

Ferran Jutgla od lipca 2022 roku z powodzeniem występuje w Club Brugge, do którego przeniósł się za 5 milionów euro z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że 26-letni napastnik odejdzie z belgijskiego klubu podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Kontrakt mierzącego 175 centymetrów zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, więc to ostatni moment dla włodarzy uczestnika Ligi Mistrzów, żeby spieniężyć hiszpańskiego piłkarza.

Niewykluczone, że Ferran Jutgla zanotuje powrót na boiska La Ligi, a tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański serwis “Fichajes.net”. Zdaniem wspomnianego portalu zainteresowanie sprowadzeniem środkowego napastnika wykazują aż trzy kluby z tamtejszej ekstraklasy – chodzi o Real Sociedad, Sevillę oraz Villarreal. Każda z tych drużyn szuka bowiem poważnego wzmocnienia linii ataku, a 26-latek może być ciekawą opcją na rynku.

Urodzony w 1999 roku snajper w koszulce belgijskiej ekipy rozegrał łącznie 134 mecze, zdobył 35 bramek i zaliczył 20 asyst. Wychowanek Espanyolu Barcelona jest wyceniany przez serwis “Transfermarkt” na około 5 milionów euro. Jeśli Ferran Jutgla ostatecznie wróci do Hiszpanii, to będzie miał szansę poprawić swój skromny dorobek w La Lidze.