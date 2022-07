Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie rozpoczął przygotowań do sezonu 2022/2023, bo chce opuścić Manchester United. Jego były kolega klubowy, Rio Ferdinand doskonale rozumie rozterki Portugalczyka.

Cristiano Ronaldo szuka klubu, w którym w dalszym ciągu mógłby występować w Lidze Mistrzów

Portugalczyk w ostatnich dniach łączony był z Bayernem Monachium, Chelsea FC, FC Barcelona, Juventusem FC i Realem Madryt

Rio Ferdinand doskonale rozumie rozterki swojego byłego klubowego kolegi

Cristiano Ronaldo w desperacji

Choć Cristiano Ronaldo dwoił się i troił, jego 18 goli w 30 meczach Premier League nie wystarczyło, aby Manchester United zakwalifikował się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły zajęły dopiero 6. miejsce na koniec sezonu ligi angielskiej i w rozgrywkach 2022/2023 występować będą tylko w Lidze Europy. Portugalczyk, który jest rekordzistą w liczbie goli w Champions League, ani myśli grać w pucharze pocieszenia i kombinuje jak tylko może, aby wyrwać się z Old Trafford na rok przed zakończeniem kontraktu.

CR7 był już łączony z niemal wszystkimi czołowymi klubami europejskimi. Media rozpisywały się o możliwym powrocie do Juventusu FC i Realu Madryt, o transferze do Bayernu Monachium, Chelsea FC, a nawet…FC Barcelona. Na dziś przyszłość 189-krotnego reprezentanta Portugalii jest owiana mgłą tajemniczości. Czerwone Diabły wznowiły już przygotowania do nowego sezonu, ale w gronie piłkarzy zabrakło póki co Ronaldo.

Rio Ferdinand, który grał w MU z portugalskim snajperem, doskonale rozumie jego rozterki.

Największy profesjonalista na Wyspach Brytyjskich

– Każdy, kto jest przyzwyczajony do rywalizacji o najwyższej cele i zdobywania najważniejszych trofeów, będzie nieszczęśliwy, gdy nagle, zamiast grać w Lidze Mistrzów, zmuszony będzie występować w Lidze Europy – przyznał Ferdinand na swoim youtubowym kanale FIVE. – Ronaldo nie jest zadowolony z faktu, że MU nie zakwalifikował się do Champions League. On nawet nie wie, jak brzmi hymn Europa League!

– Jest też pewnie ogromnie rozczarowany faktem, jak widzi jakich transferów dokonują Liverpool FC i Manchester City, jak bardzo oba te zespoły “odjechały” United – dodał.

– Widziałem też jednak, że ludzie zaczęli krytykować CR7, gdy nie pojawił się na pierwszych treningach MU. Wiem jednak, że to najbardziej profesjonalny sportowiec, jakiego w ostatnim czasie oglądaliśmy na Wyspach Brytyjskich. Może chcieć odejść, może być niezadowolony z sytuacji w klubie, ale jeśli chodzi o jego profesjonalizm, to z pewnością ciężko trenuje teraz w miejscu, w którym się znajduje – przyznał.

