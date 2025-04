Mourinho otrzyma solidne wzmocnienie? Fenerbahce chce włoską gwiazdę

Fenerbahce planuje dokonać hitowego wzmocnienia. Do zespołu Jose Mourinho może trafić Lorenzo Pellegrini, donosi "Fanatik". Szkoleniowiec współpracował z Włochem w AS Romie.

Jose Mourinho

Lorenzo Pellegrini na radarze Fenerbahce

Fenerbahce nie może być w pełnie zadowolone z tego sezonu. Głównym celem popularnych Kanarków było sięgnięcie po mistrzostwo Turcji. Będzie jednak to trudne do wykonania, ponieważ drużyna ma już sporą stratę do prowadzącego Galatasaray. A koniec rozgrywek zbliża się wielkimi krokami. Klubowi nawet nie pomogło zatrudnienie Jose Mourinho.

W nadchodzącym sezonie Fenerbahce również będzie miało za cel zdobycie mistrzostwa kraju. W tym celu klub planuje w letnim okienku dokonać hitowych transferów. Jak się okazuje, zespół prowadzony przez Jose Mourinho może zostać solidnie wzmocniony. Portal „Fanatik” informuje, że w ich kręgu zainteresowań znalazł się Lorenzo Pellegrini z AS Romy.

Reprezentant Włoch od lat jest związany ze stołecznym zespołem. Jednak w ostatnich miesiącach gorsza forma pomocnika może sprawić, że współpraca zostanie zakończona. W całą sytuację właśnie planuje wykorzystać Fenerbahce. Warto też podkreślić, że Jose Mourinho miał okazję współpracować z 28-latka za czasów jego pracy w zespole Giallorossich.

Lorenzo Pellegrini w obecnym sezonie rozegrał 33 spotkania w koszulce AS Romy. Statystyki włoskiego pomocnika nie są przekonujące. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie jedynie trzy trafienia, a także tyle samo asyst.