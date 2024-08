Federico Chiesa odchodzi z Juventusu i zostanie nowym zawodnikiem Liverpoolu. Przed wylotem do Anglii skomentował nadchodzący transfer i zwrócił się do fanów Starej Damy.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa pozdrowił kibiców Juventusu przed przeprowadzką do Liverpoolu

Federico Chiesa po wielu tygodniach sagi transferowej związanej z odejściem z Juventusu w końcu oficjalnie znalazł nowy klub. Reprezentant Włoch po czterech latach opuszcza Turyn i przenosi się do Liverpoolu. The Reds zapłacą za niego 13 mln euro.

Skrzydłowy zwiąże się z nowym klubem kontraktem do czerwca 2028 roku. W środę po południu udał się na lotnisko w Turynie skąd poleci prosto do Anglii. Przed wylotem zapytany o transfer do Liverpoolu odpowiedział, że nie może doczekać się nowej przygody i jest bardzo szczęśliwy ze znalezienia nowego klubu. Ponadto zwrócił się również do kibiców Juventusu, wysyłając im na pożegnanie kilka słów.

– Jestem bardzo szczęśliwy, nie mogę się doczekać, aby zostać nowym zawodnikiem Liverpoolu. Ja i moja rodzina jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi – powiedział Federico Chiesa, cytowany przez Fabrizio Romano.

– Chciałbym podziękować Juventusowi i jego kibicom – dodał reprezentant Włoch.

– Dziękuję za okazaną miłość. Przykro mi, że muszę rozstać się z klubem, ale naprawdę cieszę się, że mogę rozpocząć nową przygodę – cytuje piłkarza portal sportitalia.it.

Federico Chiesa to wychowanek Fiorentiny, skąd przeniósł się do Juventusu w 2020 roku. Stara Dama łącznie za sprowadzenie skrzydłowego zapłaciła ok. 57 mln euro. W klubie z Allianz Stadium rozegrał 131 spotkań, w których strzelił 32 bramki. Razem z Bianconeri cieszył się dwukrotnie ze zwycięstwa w Pucharze Włoch oraz Superpucharze Włoch.

W nowym klubie pod wodzą Arne Slota będzie rywalizował o miejsce w składzie m.in. z Mohamedem Salahem. Obecnie The Reds po 2. kolejkach w Premier League zajmują 4. miejsce w lidze z dorobkiem 6 punktów.