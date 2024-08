Federico Chiesa i Liverpool prowadzą końcowe rozmowy. Jak informuje Fabrizio Romano, The Reds rozmawiają z Juventusem w sprawie kwoty transferu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Federico Chiesa

Chiesa o krok od Liverpoolu. Zostały szczegóły

Federico Chiesa znalazł się na wylocie z Juventusu i dostał wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu. Przez pewien czas Włoch był poważnie łączony z Barceloną, ale te negocjacje nie wypaliły prawdopodobnie ze względu na problemy finansowe Dumy Katalonii. Teraz skrzydłowy jest o krok od przenosin do Premier League.

Według najnowszych informacji Fabrizio Romano transfer Federico Chiesy do Liverpoolu jest niemal gotowy. Piłkarz dogada dziś z klubem ostatnie szczegóły indywidualnego kontraktu. Oprócz tego pozostało ustalenie kwoty wykupu z Juventusem, który oczekuje pieniędzy w granicach 10-15 milionów euro. Patrząc na budżet The Reds, raczej nie powinno to stanowić wielkiego problemu.

Chiesa ma podpisać na Anfield czteroletni kontrakt, co oznacza, że Liverpool wiąże z nim naprawdę spore nadzieje. Włoch o pierwszy skład będzie rywalizował głównie z Luisem Diazem oraz Mohamedem Salahem. Niewykluczone, że jeśli się sprawdzi, to w najbliższej przyszłości stanie się naturalnym następcą Egipcjanina.

Kibice widzą pewne ryzyko w transferze 26-latka, a główną kwestią jest jego zdrowie. Nie jest żadną tajemnicą, że w Juventusie skrzydłowy miał dużo problemów z kontuzjami, przez co między innymi zostanie sprzedany.

Czytaj dalej: Arsenal chce szokującego transferu. Liverpool wycenił gwiazdę