Vinicius łączony z gigantycznym transferem. Gwiazdor zareagował

Vinicius Junior latem łączony był z gigantycznym transferem do Saudi Pro League. W ekskluzywnym wywiadzie dla Darrena Lewisa z CNN gwiazdor dał do zrozumienia, że skupia się na Realu Madryt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Chcę tworzyć historię w tej wspaniałej drużynie – mówi Vinicius

Vinicius Junior podczas letniego okna transferowego mógł zostać bohaterem najgłośniejszego i najdroższego transferu w historii futbolu. Gwiazdor Realu Madryt otrzymał lukratywną ofertę kontraktu od jednego z saudyjskich gigantów. Gdyby przyjął propozycję gry w Arabii Saudyjskiej, stałby się najlepiej zarabiającym sportowcem na świecie. Wynagrodzenie, które oferowali Brazylijczykowi, opiewało na miliard dolarów w przeciągu pięciu lat. Co więcej, Królewscy na sprzedaży zawodnika mieli zarobić aż 500 mln euro.

Finalnie zarówno Vinicius, jak i Real Madryt odrzucili propozycję saudyjskich klubów. Podczas wywiadu na wyłączność dla Darrena Lewisa z CNN Sport piłkarz wyjaśnił, że interesuje go bycie wśród najlepszych, a nie ma do tego lepszego miejsca niż gra w klubie z zawodnikami, którzy sześć razy wygrali Ligę Mistrzów. Co więcej, brazylijska gwiazda podkreśliła, że chcę dalej tworzyć historię w Realu.

– Wygrałem już dwie Ligi Mistrzów i gram z zawodnikami, którzy wygrali już sześć – tak jak [Dani] Carvajal. Każdego dnia najlepsi motywują nas do tego, abyśmy grali ponad nasze możliwości i wierzyli, że z drużyną, którą mamy, wszystko jest możliwe – powiedział Vinicius w wywiadzie z Darrenem Lewisem z CNN Sport.

– Każdy chce wygrywać dla najlepszej drużyny na świecie i być w stanie grać z najlepszymi, zdobyć tak wiele bramek w tak wielu finałach i tak bardzo przyczynić się do sukcesu… Mam dopiero 24 lata i chcę to kontynuować. Chcę tworzyć historię w tej wspaniałej drużynie, w której dziś gram. Nie każdy ma taką szansę, więc cieszę się każdą chwilą w tej koszulce – dodał gwiazdor Realu Madryt.

Vinicius dołączył do Realu Madryt latem 2018 roku za 45 mln euro z Flamengo. W koszulce Los Blancos wystąpił jak dotąd w 267 meczach, w których zdobył 83 gole i zaliczył 77 asyst. Wraz z Królewskimi wygrał m.in. trzykrotnie mistrzostwo Hiszpanii i dwukrotnie Ligę Mistrzów.