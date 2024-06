FC Kopenhaga znalazła już następcę Kamila Grabary, który latem dołączy do Wolfsburga. Według Fabrizio Romano szeregi duńskiego klubu wzmocni Nathan Trott z West Hamu United.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Nathan Trott

Nathan Trott zastąpi Kamila Grabarę w Kopenhadze

Transfer Kamila Grabary z Kopenhagi do Wolfsburga został potwierdzony już kilka miesięcy temu, a 25-letni bramkarz do Bundesligi przeniesie się w tym letnim okienku transferowym. Wilki zapłaciły za reprezentanta Polski 13,5 miliona euro, a golkiper związał się z niemieckim zespołem długoterminowym kontraktem. Z tego powodu duński klub był zmuszony do poszukiwań nowego bramkarza, które już się zakończyły.

Fabrizio Romano ujawnił bowiem, że między słupkami Kopenhagi od przyszłego sezonu stanie Nathan Trott z West Hamu United. 25-letni Anglik w ten weekend przejdzie testy medyczne, a następnie podpisze umowę z Lwami. Dla mierzącego 188 centymetrów wzrostu golkipera gra w lidze duńskiej nie będzie nowością, gdyż w kampanii 2023/2024 przebywał on na wypożyczeniu w tamtejszej drużynie, Vejle BK (9. miejsce w grupie spadkowej).

Nathan Trott w Superlidze pokazał się na tyle dobrze, że przykuł uwagę włodarzy Kopenhagi. Nathan Trott na przestrzeni minionych rozgrywek rozegrał łącznie 31 meczów, wpuścił 35 goli i zachował 8 czystych kont. Portal “Transfermarkt” wycenia go na milion euro. Nie wiadomo, ile na sprzedaży swojego zawodnika zarobi wyżej wspomniany West Ham United.