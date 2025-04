Szczęsny pod presją. FC Barcelona szuka nowego bramkarza

for. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

FC Barcelona rozważa pozyskanie Alexa Remiro

FC Barcelona na dzisiaj może liczyć na Wojciecha Szczęsnego w bramce. Z kolei do pełni zdrowia dochodzi Marc-Andre ter Stegen. Tymczasem według wieści Catalunya Radio sternicy Katalończyków mają zamiar pozyskać latem nowego bramkarza.

Źródło przekazało, że Alex Remiro jest na liście życzeń jednego z gigantów La Liga. Zawodnik ma wpisaną według medialnych wieści klauzulę odstępnego, wynoszącą 70 milionów euro. Niemniej krążą pogłoski, że bramkarz Realu Sociedad mógłby zmienić klub za niższą kwotę.

Interesujące jest natomiast to, że zainteresowanie graczem Basków pojawiło się w momencie, gdy władze Blaugrany zastanawiają się nad przyszłością w klubie byłego reprezentanta Polski. Szczęsny miał trafić do Barcy tylko do końca sezonu 2024/2025. Niemniej dobra postawa zawodnika sprawiła, że zaczęto rozważać scenariusz z przedłużeniem kontraktu z zawodnikiem.

W każdym razie udane występy Remiro w barwach Realu Sociedad nie uszły uwadze klubom z Europy, w tym także Barcy. Pierwotnie przeszkodą do finalizacji transakcji miały być finanse. Ostatnio jednak nasilają się spekulacje, że działacze Basków byliby gotowi negocjować bardziej rozsądną cenę.

30-letni bramkarz ma kontrakt ważny z Realem Sociedad do końca czerwca 2027 roku. W tej kampanii Remiro wystąpił jak na razie w 43 spotkaniach, zachowując w nich 15 razy czyste konto.

