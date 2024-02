FC Barcelona szuka następcy Busquetsa. Deco wskazał dwa nazwiska

FC Barcelona chciałaby ściągnąć do drużyny piłkarza o profilu Sergio Busquetsa. Deco, cytowany przez BarcaTimes, wskazał dwóch niemal idealnych kandydatów.

FC Barcelona nie zachwyca w sezonie 2023/2024

Jednym z celów jest znalezienie następcy Busquetsa

Deco wymienił dwóch najlepszych kandydatów

Rodri i Kimmich to idealni następcy Busquetsa

FC Barcelona nie może odnaleźć odpowiedniej regularności w sezonie 2023/2024. Wiele wskazuje na to, że Blaugrana zakończy rozgrywki bez żadnego trofeum, co bez wątpienia jest wielkim ciosem dla władz i kibiców. W związku z tym klub już planuje letnie wzmocnienia.

Wiele źródeł mówi o tym, że potrzebny jest następca Sergio Busquetsa. Niejako potwierdził to również Deco, dyrektor sportowy Dumy Katalonii. Co więcej, Portugalczyk wskazał dwóch idealnych kandydatów. Zaznacza jednak, że te operacje będę niezwykle trudne do przeprowadzenia.

– Znalezienie następcy dla Busquetsa jest prawie niemożliwe, ponieważ jest bardzo niewielu zawodników o jego jakości. Rodri i Kimmich są mu najbliżsi, ale bardzo trudno byłoby pozyskać któregokolwiek z nich – ocenił.